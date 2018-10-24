"Спасибо, что живой": Бабченко на кухне встретился со своим киллером [ Редактировать ]
Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого в мае инсценировала СБУ, обнародовал фото с Алексеем Цимбалюком, которого в ходе следствия называли его киллером.
"Выпить со своим киллером - бесценно. Спасибо, что живой. У меня похмелье", - подписал журналист фото в Facebook.
На фото видно, что встреча прошла в веселой и непринужденной обстановке, видимо, на кухне квартиры Бабченко или Цимбалюка.
Напомним, 29 мая, в Киеве злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В этот же день СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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