Журналист Аркадий Бабченко, убийство которого в мае инсценировала СБУ, обнародовал фото с Алексеем Цимбалюком, которого в ходе следствия называли его киллером.

"Выпить со своим киллером - бесценно. Спасибо, что живой. У меня похмелье", - подписал журналист фото в Facebook.

На фото видно, что встреча прошла в веселой и непринужденной обстановке, видимо, на кухне квартиры Бабченко или Цимбалюка.

Напомним, 29 мая, в Киеве злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В этот же день СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.