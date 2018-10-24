Певица Алла Пугачева стала главной гостьей показа дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды.

Соответствующие видео появились на официальном фан-аккаунте форума поклонников Пугачевой в Instagram.

Звезда стала одним из главных объектов внимания всех присутствующих: ее снимали журналисты и зрители показа.

Для выхода в свет Пугачева выбрала черный свитер, черные штаны а-ля латекс, но не обтягивающие, лакированные ботинки на каблуке, солнцезащитные очки и черные рукавицы без пальцев.

Напомним, накануне Алла Пугачева и Максим Галкин развеяли слухи о разводе.