Пугачева в латексе стала звездой Недели моды (видео) [ Редактировать ]
Певица Алла Пугачева стала главной гостьей показа дизайнера Валентина Юдашкина в рамках Недели моды.
Соответствующие видео появились на официальном фан-аккаунте форума поклонников Пугачевой в Instagram.
Звезда стала одним из главных объектов внимания всех присутствующих: ее снимали журналисты и зрители показа.
Для выхода в свет Пугачева выбрала черный свитер, черные штаны а-ля латекс, но не обтягивающие, лакированные ботинки на каблуке, солнцезащитные очки и черные рукавицы без пальцев.
Напомним, накануне Алла Пугачева и Максим Галкин развеяли слухи о разводе.
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