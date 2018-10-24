Взрывы в Ичне: пожар локализован, собрано 13 тысяч снарядов [ Редактировать ]
В Черниговской области объявлена локализация пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны в Ичнянском районе.
Распространение огня и горение на самом арсенале не повторилось:
"22.10.2018 года в 18:30 пожар был локализован. Работы по ликвидации ЧС будут продолжены", - сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 24 октября.
Кроме того, спасатели проверили и очистили от боеприпасов 37 из 80 участков разминирования, расположенных вокруг арсенала.
Уже изъяты 13 262 взрывоопасных предмета (за сутки - 2261 единицу), отработаны 290 сообщений населения об обнаружении боеприпасов.
Также был проведен ремонт кровель и остекление окон в 20 домах, всего с начала работ восстановлены 142 здания.
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 419 человек и 101 единица техники, из которых от ГСЧС - 228 человек и 64 единицы техники.
Напомним, 9 октября в районе Ични Черниговской области произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Из зоны возможного поражения людей эвакуировали автотранспортом. В Минобороны заявили, что причиной ЧП могла стать диверсия.
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