Премьер Японии назвал условие для мирного договора с Россией [ Редактировать ]
24 октября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.
"Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор", - сказал премьер Японии, выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента, передает liga.net.
Синдзо Абэ добавил, что решение территориального спора поможет "открыть новую эру в двусторонних отношениях".
По его словам, бывшие жители Курильских островов уже второй год летают туда самолетами и посещают могилы предков и что, "в сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности".
Напомним, после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирный договор. 12 сентября на Восточном экономическом форуме российская сторона предложила японской подписать соглашение без каких-либо условий, но японские власти отказали из-за нерешенного спора о принадлежности Курильских островов.
Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи после окончания войны были включены в состав СССР, но Япония считает, что это решение не имеет законных оснований.
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