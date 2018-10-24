У Дніпрі батьки учнів музичних шкіл вийшли на мітинг [ Редактировать ]
У Дніпрі батьки учнів музичних шкіл влаштували мітинг під стінами міськради. Вимагають знизити вартість навчання. Кажуть, цього року плату вже підвищували двічі. У підсумку - музичні дисципліни обходяться батькам у майже п'ятисот гривень щомісяця. Торік ціна становила близько двохсот. Це протиправно - вважають мітингувальники.
Закон про освіту дозволяє змінювати вартість навчання лише раз на рік і лише щодо рівня інфляції. Зараз батьки збирають підписи під зверненням до міського голови, щоб він втрутився у цінову політику музичних шкіл та припинив необґрунтоване здорожчання. Крім того, названі суми планують оскаржувати і у суді.
"Вимога перша - скасувати цей наказ, залишити плату у розмірі на березень. Ми вважаемо, що воно було прийняте законно, нормально", - заявляє Михайло Яценко, громадський активіст.
"Мы будем требовать выполнить наши законные требования, которые прописаны в законе "Про освіту". Мы хотим, чтобы так как записано в законе - такая плата и была. На сегодняшний день она должна составлять 218 гривен, а не 400-500", - говорить Оксана Котляр, учасниця мітингу.
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