"Нафтогаз" отсудил у "Газпрома" 18 млн долларов [ Редактировать ]
НАК "Нафтогаз Украины" отсудил у российского "Газпрома" 18 миллионов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
"В дополнение к 2,1 миллиарда долларов, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 миллионов долларов денежными средствами", - сообщил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.
Кроме того, Витренко добавил, что "Нафтогаз" уже два месяца подряд взыскивает с "Газпрома" "денежными средствами 9 миллионов долларов".
Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение поиску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,5 миллиарда долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. За каждый день неуплаты долга начисляется пеня в размере более 0,5 миллиона долларов.
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