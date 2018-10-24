У Швейцарії затримали двох росіян за підозрою у плануванні хакерської атаки [ Редактировать ]
У Швейцарії затримали двох росіян. Їх підозрюють у плануванні хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього анти-допінгового агентства у Лозанні.
За інформацією агенції СІД, росіяни також могли планувати кібер-напади на інші установи. Але на які саме не повідомили. Міністерство юстиції Швейцарії дозволило подальше розслідування справи.
Раніше Федеральна розвідувальна служба країни попереджала про зростання шпигунської активності з боку Росії.
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