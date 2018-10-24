До міста Мазатлан наблизився ураган "Вілла" [ Редактировать ]
Ураган четвертої категорії "Вілла" наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан. Швидкість вітру всередині стихії сягає двохсот сорока кілометрів на годину.
Через загрозу - з тихоокеанського узбережжя Мексики евакуювали тисячі людей, забили дошками вікна та двері в будівлях, закрили школи.
За прогнозами метеорологів, найближчим часом потужність урагану ослабне до третьої категорії.
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