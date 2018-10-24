Ураган четвертої категорії "Вілла" наблизився до мексиканського курортного міста Мазатлан. Швидкість вітру всередині стихії сягає двохсот сорока кілометрів на годину.

Через загрозу - з тихоокеанського узбережжя Мексики евакуювали тисячі людей, забили дошками вікна та двері в будівлях, закрили школи.

За прогнозами метеорологів, найближчим часом потужність урагану ослабне до третьої категорії.