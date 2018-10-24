Чотирилапий мореплавець. Британське королівське товариство з порятунку на воді виявило вест-хайленд тер'єра неподалік пляжу у графстві Сомерсет.

Приплив змив цуценя ще в суботу. Відтоді бідолашне щосили боролося за своє життя. На щастя, йому трапилася шлюпка з рятувальниками, вони дістали песика з води й доправили в притулок.

Зараз маленький відчайдух гріється та набирається сил.