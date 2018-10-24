На дні Чорного моря знайшли грецьке торговельне судно часів Сократа і Платона. За словами дослідників, це найдавніший у світі неушкоджений корабель.

Він пролежав на глибині двох кілометрів понад дві тисячі чотириста років. Завдяки нестачі кисню у такій товщі води - штурвал, щогла та інші частини 23-метрового корабля добре збереглися.

Науковці кажуть: малюнки саме таких суден можна побачити на стародавніх грецьких вазах. Учені вважають: знахідка може змінити уявлення про античне кораблебудування. У команді, яка відшукала артефакт, були фахівці з 10-ти країн світу, серед них і українці.