На дні Чорного моря знайшли давньогрецьке торговельне судно (відео) [ Редактировать ]
На дні Чорного моря знайшли грецьке торговельне судно часів Сократа і Платона. За словами дослідників, це найдавніший у світі неушкоджений корабель.
Він пролежав на глибині двох кілометрів понад дві тисячі чотириста років. Завдяки нестачі кисню у такій товщі води - штурвал, щогла та інші частини 23-метрового корабля добре збереглися.
Науковці кажуть: малюнки саме таких суден можна побачити на стародавніх грецьких вазах. Учені вважають: знахідка може змінити уявлення про античне кораблебудування. У команді, яка відшукала артефакт, були фахівці з 10-ти країн світу, серед них і українці.
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