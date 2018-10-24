Работа Фонда госимущества под руководством Трубарова в 2018 году была наихудшей за последние годы - эксперт [ Редактировать ]
Работа Фонда госимущества под руководством Трубарова в 2018 году была наихудшей за последние годы.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.
По его словам, уже который год ФГИУ не может обеспечить запланированных поступлений от приватизации госимущества в бюджет. А в 2018 году выполнен самый низкий приватизационный план – лишь 0,4%.
Он добавил, что в Госбюджете-2019 также заложен нереалистичный план поступлений от приватизации.
"Традиционно к сказочным доходам (бюджета. – Ред.) принадлежат призрачные "средства от приватизации". Да, их объем немного уменьшили по сравнению с текущим годом, однако ситуацию это не изменило. И не изменит, так как деятельность Фонда государственного имущества вряд ли существенно изменится. Напомню, что в 2018 году ФГИУ под руководством и.о. его председателя Виталия Трубаров работал хуже всего за последние годы. Аудит, сделанный Счетной палатой, показывает уровень выполнения плана аж на 0,4% (в 2017 году – 19,7%, а в 2016 году –1,1%). Что это значит? Что из почти 22 млрд грн бюджет получил... лишь 75,4 млн грн", – отмечает Гаврилечко.
Он также спрогнозировал, что в 2019 году ситуация с невыполнением плана приватизации повторится, о чем уже предупреждают эксперты Счетной палаты Украины.
"Ситуация текущего года может зеркально повториться в следующем году, из-за чего государственный бюджет снова не получит достаточно средств для финансирования первоочередных нужд. Как отмечается (в отчете Счетной палаты Украины. – Ред.), среди главных рисков провала приватизации, которые были зафиксированы в этом году и должны быть исправлены в следующем, – не только изменения инвестиционного климата в стране, но и ошибки со стороны руководства ФГИУ", – добавил экономист.
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