24 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы".

Указ издан для надлежащего празднования Дня достоинства и свободы в 2018 году, в котором будет отмечаться пятая годовщина начала массовых акций общественного протеста во время Революции достоинства, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно указу, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, а также утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.

В частности, Кабмин вместе с Киевской городской государственной администрацией должен принять меры относительно обеспечения Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.

День достоинства и свободы отмечается в Украине 21 ноября.

Дата празднования закреплена соответствующим указом президента Украины от 13 ноября 2014 года. В Украине выходной в этот день не предусмотрен, праздник не входит в число официальных нерабочих дней.

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