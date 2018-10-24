Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы [ Редактировать ]
24 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2018 году Дня достоинства и свободы".
Указ издан для надлежащего празднования Дня достоинства и свободы в 2018 году, в котором будет отмечаться пятая годовщина начала массовых акций общественного протеста во время Революции достоинства, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно указу, правительство должно создать организационный комитет по подготовке и празднованию Дня достоинства и свободы, а также утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.
В частности, Кабмин вместе с Киевской городской государственной администрацией должен принять меры относительно обеспечения Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.
День достоинства и свободы отмечается в Украине 21 ноября.
Дата празднования закреплена соответствующим указом президента Украины от 13 ноября 2014 года. В Украине выходной в этот день не предусмотрен, праздник не входит в число официальных нерабочих дней.
Ранее в ГПУ заявили, что прокуратура не может расследовать расстрел на Майдане.
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