В системе тендерных закупок ProZorro сообщается, что Змиевская ТЭС 12 июня 2018 года по результатам тендера заказала в ООО "Котлотурбопром" выполнение работ по переоснащению энергоблоков №1 и №6 с антрацита на газовый уголь.

Конечный срок выполнения работ предполагается 30 июня 2019 года, сообщает "Слово и дело".

Заявленная сумма - 114,9 миллиона гривен.

Как сообщали ранее, после потери Украиной из-за боевых действий на Донбассе контроля над добычей собственного угля антрацитовой группы, тепловая генерация начала испытывать дефицит этого вида топлива. В 2016-2017 годах энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". В частности, госкомпания "Центрэнерго" переоборудовала три блока, а ДТЭК переоборудовал два блока Приднепровской ТЭС и рассматривает возможность перевода других блоков этой станции

Напомним, что в 2018 году в Украину планируют импортировать 5,668 млн тонн (на 11,3% больше, чем в прошлом году). Ожидается, что 87% будет импортировано из России - 4,881 млн т, из США - 664 тыс. т, а из ЮАР - 123 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины готовит распоряжение, которое планирует ввести в строй первоочередное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, приоритет украинского угля положительно влияет на энергонезависимость и отечественную экономику.