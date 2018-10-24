Ученые американского Университета Колорадо исследовали влияние теплых воздушных масс на таяние ледника Росса. Об этом сообщает "Популярная Механика".

Для этого один из ученых использовал несколько десятков высокочувствительных звукозаписывающих датчиков под водой. результаты его шокировали. Он услышал жуткие звуки, доносящиеся из глубины.

Пугающие до крайности звуки издавал тающий ледник. Но человеческое ухо не в состоянии услышать такой гул, поскольку звучат они на очень низких частотах, а сам звук очень медленный для восприятия. Чтобы человеческое ухо могло его слышать, запись ускорили.

Тональность звуков также меняется в зависимости от погоды. Изменение температуры также отражается на скорости скольжения ледяного покрова по льду, что тоже можно услышать специальной аппаратурой. Благодаря таким интересным свойствам ледника ученые могут по его пению находить трещины и намечающиеся очаги таяния.

Ледник Росса - самый крупный из шельфовых ледников в районе южного полюса. Его площадь составляет 487 000 квадратных километров, а толщина льда в некоторых местах достигает одного километра. Ученые активно изучают ледник, потому что его таяние может привести к катастрофическим последствиям в самое ближайшее время.

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