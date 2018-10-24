Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет "Укринформ".

По его словам, с 1 января все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет.

"По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным", - сказал Рева.

Ранее Порошенко заявил, что изменит программу выплат субсидий в Украине.