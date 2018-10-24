В дом Билла и Хиллари Клинтон прислали бомбу [ Редактировать ]
В среду, 24 октября, в пригороде Нью-Йорка полиция полиция нашли в доме Хиллари и Билла Клинтон бомбу.
Об этом сообщает издание The Associated Press в социальной сети Twitter.
Подробности происшествия выясняются.
BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb.— The Associated Press (@AP) 24 октября 2018 г.
Ранее мы писали о том, что Джоржа Сороса попытались взорвать бомбой.
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