В среду, 24 октября, в пригороде Нью-Йорка полиция полиция нашли в доме Хиллари и Билла Клинтон бомбу.

Об этом сообщает издание The Associated Press в социальной сети Twitter.

Подробности происшествия выясняются.

BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb.