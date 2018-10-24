У США небезпечним вірусом заразили дітей [ Редактировать ]
У США від небезпечного аденовірусу померли шестеро дітей. Ще дванадцятеро - під наглядом лікарів.
Усі вони заразилися в Центрі догляду та реабілітації в штаті Нью-Джерсі. Загиблі діти - різного віку, небезпечний вірус викликав у них тяжкі ураження дихальних шляхів.
Через спалах хвороби - Центру тимчасово заборонили приймати пацієнтів.
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