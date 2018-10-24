Бараку Обамі і Гілларі Клінтон надіслали посилки з вибухівкою. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Пристрої виявили майже одночасно, коли сортували пошту в офісах політиків.

Потужності вибухівки не називають.

Два дні тому бомбу знайшли у відправленні, адресованому Джорджу Соросу. Пристрої, призначені Обамі і Клінтон, в поліції назвали аналогічними цим.