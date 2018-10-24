Бараку Обамі і Гілларі Клінтон надіслали посилки з бомбами [ Редактировать ]
Бараку Обамі і Гілларі Клінтон надіслали посилки з вибухівкою. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Пристрої виявили майже одночасно, коли сортували пошту в офісах політиків.
Потужності вибухівки не називають.
Два дні тому бомбу знайшли у відправленні, адресованому Джорджу Соросу. Пристрої, призначені Обамі і Клінтон, в поліції назвали аналогічними цим.
по теме
На Львівську митницю відправили посилку із золотом
Не виключено, що зливки мають історичну цінність
У Вашингтоні затримали організатора теракту
Чоловік планував підірватися в центрі американської столиці у день проміжних виборів до Конгресу
Рассылка бомб в США: в Белом доме сделали заявление
У Дональда Трампа высказались по поводу закладки взрывных устройств и отправление подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме
У Рівному масово гинуть голуби
Мертві птахи скрізь - у парках, скверах, і особливо багато поблизу водойм - що це, інфекція чи справа рук людини?
На Харківщині пасажир таксі погрожував підірвати вибухівку
До правоохоронців підійшов таксист і розповів, що в його автівці сидить неадекватний пасажир і погрожує скоїти самогубство