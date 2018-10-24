Дії Росії в Азовському морі - засудив Євросоюз. Із гострою заявою виступила верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні. Вона звернулася до Європарламенту, щоб депутати наполягли на додаткових санкціях проти Москви. Олена Абрамович розповість більше.

Це питання безпеки не лише України, а й усього Євросоюзу, наполягла Федеріка Могеріні, виступаючи у Європарламенті. На кордонах ЄС відбувається нарощування військової сили, як з боку РФ, так і України.

Розпочала цей процес Москва, анексувавши Крим та звівши без згоди Києва Керченський міст. Тепер РФ перешкоджає проходженню суден до українських портів. Збитків зазнали понад 2 тисячі кораблів як українських, так і Європейських.

"6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС", - наголосила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ.

Юридично право на інспекцію суден у Керченській протоці мають і Україна, і Росія. Таку угоду уклали ще у 2003-му. Проте очевидно, що РФ зловживає ситуацією, наполягли євродепутати. І закликали запровадити додаткові санкції.

"Якщо не буде належної і вчасної відповіді, рано чи пізно такого роду практика буде розцінюватися Кремлем як свого роду згода на застосування у наших водах. Єдиною відповіддю на ці кричущі порушення двосторонньої угоди та міжнародного права повинні бути додаткові обмежувальні заходи проти агресивного Кремля", - заявляє Петрас Ауштрявічус, євродепутат від Литви, представник фракції лібералів.

"Я вважаю, що місія ОБСЄ має отримати дозвіл на моніторинг ситуації в Азовському морі, мандат якої охоплює всю територію країни. Окрім того, з боку ЄС має бути правова підтримка України в міжнародних судах і інституціях, а також відмова від будь-якої технічної чи військової співпраці з РФ, яка могла би посилити боєздатність російського флоту", - говорить Ребекка Хармс, євродепутат від Німеччини, представниця "Партії Зелених".

Закликали євродепутати і надати допомогу від ЄС для економічного розвитку регіонам Маріуполя та Бердянська. Адже саме через порти цих міст проходить 80% українського експорту морем. Що ж стосується юридичної підтримки, Могеріні запевнила - Брюссель на боці України.

"Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається, в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет та територіальна цілісність - ЄС стоїть з народом України", - заявила Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ.

Проголосувати резолюцію, в якій ці заклики будуть сформульовані, Європарламент має уже завтра.