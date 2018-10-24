У Дніпрі з пневматичної зброї обстріляли громадський транспорт [ Редактировать ]
У Дніпрі з пневматичної рушниці обстріляли два тролейбуси та маршрутку. Сталося це в годину пік на проспекті Гагаріна.
Спершу невідомі поцілили в тролейбус, куля розбила бічне скло. І вже за кілька хвилин під обстріл потрапив інший тролейбус і маршрутка. В усіх - потрощені вікна. Попри те, що транспорт був заповнений пасажирами - ніхто не постраждав. Поліція розшукує стрільців, їм загрожує до 3-х років позбавлення волі.
"З травматичної зброї були постріли. Водій викликав патрульних, патрульні з'ясовують усі обставини. Він проїжджав, якась там будівля була і можливо звідти були постріли. Але це попередньо", - повідомив Павло Карманов начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпрі.
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