У Дніпрі з пневматичної рушниці обстріляли два тролейбуси та маршрутку. Сталося це в годину пік на проспекті Гагаріна.

Спершу невідомі поцілили в тролейбус, куля розбила бічне скло. І вже за кілька хвилин під обстріл потрапив інший тролейбус і маршрутка. В усіх - потрощені вікна. Попри те, що транспорт був заповнений пасажирами - ніхто не постраждав. Поліція розшукує стрільців, їм загрожує до 3-х років позбавлення волі.

"З травматичної зброї були постріли. Водій викликав патрульних, патрульні з'ясовують усі обставини. Він проїжджав, якась там будівля була і можливо звідти були постріли. Але це попередньо", - повідомив Павло Карманов начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпрі.