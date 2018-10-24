Материалы дела против члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского, в том числе смонтированные файлы НСРД, получили огласку с целью давления на суд.

Об этом адвокат Гречковского Игорь Черезов пишет в своем Фейсбук.

В частности, обнародованы видео и аудиофайлы негласных следственных действий, которые предоставлялись прокуратурой как доказательства в судебных заседаниях, где не было журналистов. Такие действия прокуратуры нарушают сразу нескольких статей законодательства, презумпцию невиновности и являются давлением на суд.

"Готовится очередная информационная истерика с выкладыванием в сеть материалов уголовного производства. Причем всех, даже тех, которых не существует в природе. С одной единственной целью - последней попытки давления на суд", - сказал адвокат.

Он напомнил, что такая ситуация в этом деле происходит не впервые. В день вручения подозрения Гречковскому в 2016 году в руки журналистов сразу попало видео задержания и допроса второго подозреваемого, который быстро провели без адвоката. Как тогда видео попали в СМИ, прокуратура в суде при рассмотрении дела по сути не пояснила. Хотя очевидно, что это не могло и сейчас не может происходить без их ведома и содействия, утверждает адвокат.

"Такие действия нарушают сразу нескольких статей законодательства, но и в очередной раз показывают, что конечные исполнители знают, что действовали вне рамок правового поля, и когда очевидным стал факт того, что "дело шито белыми нитками" и "трещит по швам", исполнители решили еще раз "продать дело" и попробовать таким образом давить на суд. Мы располагаем информацией, что, вероятнее всего, дальше последует дискредитация суда", -считает Игорь Черезов.

По его словам, “подрывные" информационные действия прокуратуры поясняются слабостью юридических доказательств, и совершаются для давления на суд и общественное мнение.

"В сентябре -октябре у нас было несколько заседаний. Стадия предоставления доказательств закончилась. Прокуратура выложила все, что собрала. От привлечения свидетелей прокуратура отказалась еще на начале рассмотрения дела в суде. Заявитель оказался фактически раскрыт в ходе допроса как провокатор спецслужб.

Жаль, что не было журналистов на заседаниях, где мы смотрели видео, на котором сотрудники СБУ, фактически, задокументировали самих себя, как они фальсифицируют доказательства. Но суд - это не ток-шоу. И "переснять" неудачный дубль с подтасовкой денег здесь не получится", - пишет Игорь Черезов.

Адвокат Игорь Черезов напомнил, что против прокуроров, привлеченного спецслужбами потерпевшего и заказчика открыто уголовное дело по шести статьям Уголовного процессуального кодекса, в том числе злоупотребление полномочиями. Установить виновных в публикации материалов дела будет несложно, считает адвокат.

"Дело Гречковского изначально сопровождалось грубой информационной атакой, а кампания по дискредитации оценивается в несколько сот тысяч долларов, потраченных заказчиком дела. Очередная информационная паника доказывает, что дело Гречковского имеет конкретного заказчика, и этот заказчик управляет прокурорами сильнее, чем закон. Они уже доложили, что в суде облажались и снова ушли "продавать" свою версию в СМИ. Выложенные в сеть материалы, которые могут быть только у правоохранительных органов, гарантируют, что виновные в "продаже уголовных дел" будут найдены и привлечены к ответственности, ибо не так много лиц, к которые имеют доступ к этим материалам.", - считает Игорь Черезов.

Как сообщалось, дело против члена ВСП Гречковского рассматривается в Шевченковском районном суде с октября 2017 года. Гречковского обвиняют в незавершенном покушении на мошенничество. В ходе судебных заседаний был допрошен бывший сотрудник Департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Дмитрий Сус. В своих показаниях он назвал заказчика дела против Гречковского. Сус подтвердил, что ставилась задача найти оснований для открытия уголовного дела против члена Высшего совета юстиции и за это руководством предлагались деньги. По словам свидетеля, дело удалось открыть с 6-й попытки, когда была спровоцирована необходимая ситуация при участии арбитражного управляющего.