Удар блискавки залишив без храму містечко у Сполучених Штатах. Німецькі пожежники самі вчиняли підпали, аби їх гасити, а в Каліфорнії на дорогу впав літак часів Другої світової. Про ці та інші події - в нашому міжнародному огляді.

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Невеликий раритетний літак упав просто на автостраду в Каліфорнії і загорівся. Під час аварійної посадки судно не зачепило жоден з автомобілів. Усередині був лише пілот, він не постраждав. За словами рятувальників, після аварії чоловік просто виліз із літака і "пішов геть". Зараз інцидент розслідують. Літак мав маркування німецьких повітряних сил Другої світової. І міг належати до групи, яка бере участь у повітряних шоу та парадах.

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Масштабна пожежа від одного удару блискавки. В американському штаті Массачусетс дощенту згоріла 150-річна церква. Розряд влучив просто в 50-метровий шпиль. У храмі саме тривали релігійні навчання, але людям вдалося швидко й неушкодженими покинути приміщення. А за якусь годину від будівлі залишилося тільки згарище. У мерії знищення церкви назвали непоправною втратою.

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Пожежники-палії. У Німеччині трьох вогнеборців спіймали на тому, що вони умисно влаштовували підпали, бо ж їм подобалося гасити займання. Чоловіки зізналися, що на їхній совісті - згорілі машини та будинки. Загалом 13 випадків. Їхні дії завдали збитків на майже мільйон євро. За скоєне їм загрожує ув'язнення і чималий штраф.

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У французькому муніципалітеті Сен-Сольв - протестували працівники металургійного заводу. Жоден із 280 робітників не вийшов на роботу. Чоловіки заблокували вхід до підприємства, і палили поруч дерев'яні піддони та шини. Завод збиралися закрити через брак коштів на його відновлення. А демонстранти просять не позбавляти їх роботи. У Стразбурзького суду є ще два тижні, щоб вирішити, чи припиняти діяльність підприємства.