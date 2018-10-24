Рання зима: Карпати засипало снігом [ Редактировать ]
У Карпати прийшла зима. Буковель та Драгобрат засипало снігом.
За прогнозами метеорологів - у цих регіонах сніжитиме і завтра. Це - дія холодного циклону, що надійшов до нас зі Скандинавії. Однак, до кінця тижня холодні повітряні маси вже залишать Україну і майже скрізь очікується потепління.
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