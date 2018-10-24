В среду, 24 октября, украинская певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Об этом сообщается на странице YULA в Facebook.

Ближайшую неделю певице прописали строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать. Ближайшие концерты переносятся.

В настоящее время врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления артистки.

Напомним, что во вторник вечером Светлану Лободу экстренно госпитализировали прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки .