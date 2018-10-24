Светлана Лобода перенесла экстренную операцию [ Редактировать ]
В среду, 24 октября, украинская певица Светлана Лобода перенесла срочную операцию на почке. Об этом сообщается на странице YULA в Facebook.
Ближайшую неделю певице прописали строгий постельный режим. Состояние артистки удалось стабилизировать. Ближайшие концерты переносятся.
В настоящее время врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления артистки.
Напомним, что во вторник вечером Светлану Лободу экстренно госпитализировали прямо с репетиции своего нового шоу с подозрением на обструкцию почки .
по теме
Восьмирічний Дмитрик потребує невідкладної операції
Ще тиждень тому Дмитрик був веселим і жвавим, а сьогодні - ледве розмовляє. За останні два дні у малого стрімко погіршилося самопочуття. Через сильну вразливість організму - в палату до нього лікарі нікого не пускають
В Черновцах ребенок умер от опасной инфекции
Еще в пятницу мальчик приходил на уроки и хорошо себя чувствовал
Памела Андерсон вышла из больницы на костылях (фото)
51-летняя голливудская звезда Памела Андерсон обеспокоила поклонников в социальных сетях новым фото
США атаковала загадочная болезнь
В США набирает обороты редкая инфекционная болезнь
Корь в Украине: количество заболевших резко выросло
В Украине показатели заболеваемости корью за неделю выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети