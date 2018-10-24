Администрация Дональда Трампа категорически осуждает закладку взрывных устройств и отправление подозрительных пакетов экс-президентам США Клинтону и Обаме, а также другим политическим деятелям, назвав это проявлением терроризма. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду представительницей Белого дома Сарой Сандерс, сообщает собственный корреспондент "Укринформ".

"Мы осуждаем попытки насильственных нападений, которые недавно были направлены против президента Обамы, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных деятелей", - отмечается в официальном заявлении.

В Белом доме назвали это "мерзкими актами терроризма", пообещав привлечь к ответственности всех причастных.

Ныне Секретная служба США и другие правоохранительные органы проводят расследование в связи с выявленной угрозой и будут "принимать все соответствующие меры для защиты всех, кто пострадал от этих трусов", подчеркнули в администрации президента США.

Ранее мы писали о том, что в дом Билла и Хиллари Клинтон прислали бомбу.