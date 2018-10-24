Дедлайни пенсійної реформи. Перший етап уже розпочали, а от другий, який передбачає створення накопичувальної системи, поки що ні. І коли це відбудеться - невідомо. Детальніше розповість Ірина Розова.

Пенсійну реформу запровадили наприкінці минулого року. Найголовніше, що передбачається - це створення обов'язкової накопичувальної системи. Тобто - із зарплати кожного українця будуть вираховувати від двох до семи відсотків.

Андрій працює фінансистом, каже, що заробітна плата не висока, до того ж він не впевнений чи потраплять гроші на його особистий рахунок.

"Така система працює в усьому світі, але це в країнах, де люди мають довіру до уряду, до банківської системи, а наша корупційна країна - я не знаю куди підуть мої гроші", - говорить Андрій, фінансист.

Пенсійна законодавча база майже створена. Залишилось визначитись із розміром відрахувань та віком, з якого розпочнуться обов'язкові внески. Але чи почне діяти накопичувальна система з 1 січня - невідомо.

"З першого січня повинні розпочатися внески, але не визначений розмір. Тільки після прийняття закону можливе запровадження 2 рівня. Базовий варіант - з 35 років молодший. Всі інші варіанти - це питання не вирішене", - говорить Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики України.

Не визначились також із тим, де саме "пенсійні гроші" будуть зберігатись. Точніше хто відповідатиме за них. Адже окрім зберігання, структура має примножити внески людини. Такий собі своєрідний депозит.

"Основне завдання системи - збільшити розмір за рахунок інвестування. І це досить така не проста справа. Частина коштів повинна інвестувати у розвинені фінансові ринки Європи та Америки - у акції, облігації або золото", - переконаний Григорій Овчаренко, експерт з пенсійних питань.

Класичні накопичувальні системи на заході працюють не менше 25-30 років, тож перші результати помітні не одразу. У більшості країн ЄС пенсійну реформу запровадили давно. Українські експерти стверджують: якби в нашій країні запровадили реформу 20 років тому - зараз пенсії були б вдвічі більші.