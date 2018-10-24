Пенсійна реформа: що необхідно знати українцям [ Редактировать ]
Дедлайни пенсійної реформи. Перший етап уже розпочали, а от другий, який передбачає створення накопичувальної системи, поки що ні. І коли це відбудеться - невідомо. Детальніше розповість Ірина Розова.
Пенсійну реформу запровадили наприкінці минулого року. Найголовніше, що передбачається - це створення обов'язкової накопичувальної системи. Тобто - із зарплати кожного українця будуть вираховувати від двох до семи відсотків.
Андрій працює фінансистом, каже, що заробітна плата не висока, до того ж він не впевнений чи потраплять гроші на його особистий рахунок.
"Така система працює в усьому світі, але це в країнах, де люди мають довіру до уряду, до банківської системи, а наша корупційна країна - я не знаю куди підуть мої гроші", - говорить Андрій, фінансист.
Пенсійна законодавча база майже створена. Залишилось визначитись із розміром відрахувань та віком, з якого розпочнуться обов'язкові внески. Але чи почне діяти накопичувальна система з 1 січня - невідомо.
"З першого січня повинні розпочатися внески, але не визначений розмір. Тільки після прийняття закону можливе запровадження 2 рівня. Базовий варіант - з 35 років молодший. Всі інші варіанти - це питання не вирішене", - говорить Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики України.
Не визначились також із тим, де саме "пенсійні гроші" будуть зберігатись. Точніше хто відповідатиме за них. Адже окрім зберігання, структура має примножити внески людини. Такий собі своєрідний депозит.
"Основне завдання системи - збільшити розмір за рахунок інвестування. І це досить така не проста справа. Частина коштів повинна інвестувати у розвинені фінансові ринки Європи та Америки - у акції, облігації або золото", - переконаний Григорій Овчаренко, експерт з пенсійних питань.
Класичні накопичувальні системи на заході працюють не менше 25-30 років, тож перші результати помітні не одразу. У більшості країн ЄС пенсійну реформу запровадили давно. Українські експерти стверджують: якби в нашій країні запровадили реформу 20 років тому - зараз пенсії були б вдвічі більші.
по теме
Військові пенсіонери вимагають справедливого нарахування пенсій - Наталія Королевська
Люди вимагають перерахувати їм пенсії, адже минулого року виплати підвищили усім, окрім них
Сергій Каплін вимагає справедливо перерахувати пенсії, надати доступні субсидії та виплатити заборгованості
Акція за права незахищених верств населення має відбутися вже завтра. За словами нардепа Сергія Капліна - до таких дій українців підштовхнула бездіяльність влади
Сергей Каплин совместно с Минсоцполитики разработал новую программу выплаты субсидий
В парламентском комитете социальной политики требуют вернуть украинцам субсидии
Старикам в Украине приходится голодать из-за низких пенсий - Олег Ляшко
Из-за низких пенсий украинцы не могут позволить себе купить продукты
Финансовая помощь Украине: в ЕС назвали сумму
глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли рассказал, сколько денег Европейский союз предоставил Украине