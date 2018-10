В среду, 24 октября, в Будапеште украинка Алла Черкасова взяла "золото" на чемпионате мира-2018 по вольной, женской и греко-римской борьбе в весовой категории до 68 кг. Об этом сообщается на странице NOC of Ukraine and the Olympic Team на странице в Facebook.

"Это было что-то невероятное! Уступая в финальной схватке молодой француженке Кумба Ларрок, 29-летняя спортсменка из Львова проявила настоящий чемпионский характер и вырвала такую желанную победу!", - сказанов сообщении.

Это первая награда Украины на чемпионате мира в Будапеште.

