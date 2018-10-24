Чемпионат мира-2018 по спортивной борьбе: украинка выиграла "золото" [ Редактировать ]
В среду, 24 октября, в Будапеште украинка Алла Черкасова взяла "золото" на чемпионате мира-2018 по вольной, женской и греко-римской борьбе в весовой категории до 68 кг. Об этом сообщается на странице NOC of Ukraine and the Olympic Team на странице в Facebook.
"Это было что-то невероятное! Уступая в финальной схватке молодой француженке Кумба Ларрок, 29-летняя спортсменка из Львова проявила настоящий чемпионский характер и вырвала такую желанную победу!", - сказанов сообщении.
Это первая награда Украины на чемпионате мира в Будапеште.
Ранее мы писали о том, что украинка стала второй на чемпионате мира по параканоэ.
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