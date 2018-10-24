Тарифи на теплопостачання в деяких регіонах вже завищені, іноді на 70 відсотків. Таку заяву зробила голова НКРЕ-КП Оксана Кривенко. Хто "нагріває" населення? - з'ясовували наші журналісти.

Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочався ще минулого тижня. Надія Когут з острахом чекає на платіжки. У неї - централізоване опалення. За однокімнатну квартиру в 30 квадратів жінка віддає майже всю пенсію.

"Коли були морози то 1300, навіть більше було. Це лиш саме опалення. А ще там є газ, вода це є дорого", - говорить Надія Когут, жителька Івано-Франківська.

Люди скаржаться - ціни на теплопостачання в місті захмарні. З минулої осені - підвищувалися двічі. Останній раз - цього місяця - майже на 20 відсотків.

"Кажуть ще більша буде добавка, і за електрику. Я не знаю куди мені діватися. Я не знаю як люди виживають", - бідкається Ігор Білоган, житель Івано-Франківська.

У Нацкомісії з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг промоніторили тарифи на тепло і з'ясували - в деяких регіонах вони завищені аж на 70%. В Івано-Франківську - на 40%.

Річ у тому, що тепло в будинки подають дві компанії. Одна - "Теплокомуненерго" - комунальна - обслуговує три чверті міста. Тут запевняють: розцінки не коригували три роки.

"У свій роботі ми керуємося тільки постановами національної комісії. Тобто тарифи на теплову енергію не встановлюються для нашого підприємства органами місцевого самоврядування. Нам встановлюються тарифи національною комісією", - запевняє Оксана Зварун, начальник відділу тарифної політики і планування ДМП "Івано-Франківськ Теплокомуненерго".

А от із приватною Станіславською теплоенергетичною компанією - справа інша. А все через специфіку роботи - кажуть на підприємстві.

"Якщо в Теплокомуненерго є альтернативні джерела енергії, тобто вони використовують не тільки природний газ, а використовують також тверде паливо. Тобто це є специфіка виробництва теплової енергії різними підприємствами", - стверджує Валентина Присяжнюк, заступник директора СТЕКу.

Мер Івано-Франківська на своїй сторінці у Facebook написав - підвищення тарифів було вимушеним кроком. Адже приватники відмовлялися розпочати опалювальний сезон і вимагали підняття ціни на 60 відсотків. Та зійшлися - на сорока.

У Кропивницькому так само - тепло в місто подають дві команії - комунальна і приватна. В останньої - менше клієнтів, а отже - тарифи вищі. До того ж, багато містян перейшли на автономне опалення й відмовились від послуг цих компаній. У мерії пояснюють - змушені були збільшити розцінки.

"Зросла вартість електричної енергії на 15%, вартість технічної води для технологічних потреб та водовідведення на 23%, оплата праці відповідно з соціальним захистом також збільшилася".

Висновки моніторингу НКРЕ в мерії вважають популістськими. І додають - якщо не будуть ухвалювати тарифи, запропоновані постачальниками, ті мають право звернутися до суду. Самі ж тепло-постачальні компанії зупинятися на таких розцінках - не збираються.

"У зв'язку з підвищенням ціни на газ, яку прийняв Уряд буквально днями, звичайно це вплине на наш тариф, ми почнемо оформлення тарифів в НКРЕ і винесемо це питання на корегування тарифу на виконком міської ради", - повідомив Олександр Чельник, директор КП "Теплоенергетик".

На скільки саме здорожчає тепло у Кропивницькому - поки що невідомо. Але місцеві енергетики вже прогнозують ймовірну вартість: понад 50 гривень за квадратний метр площі.