Володимир Гройсман на засіданні Кабміну надав звіт про останні 9 місяців роботи уряду [ Редактировать ]
Ціна на газ для населення до кінця цього опалювального сезону більше підвищуватись не буде. Про це на засіданні Кабміну заявив прем"єр-міністр Володимир Гройсман. Сьогодні він звітував про останні 9 місяців роботи уряду. Детальніше - в сюжеті.
Традиційний звіт, або що встигли зробити у Кабміні за дев'ять місяців цього року. Глава Уряду наголосив - статистичні показники свідчать про стабільну економіку та її позитивний розвиток.
"Ми маємо у другому кварталі зростання 3,8 % ВВП, при запланованих 3. Це означає, що номіналом за 17-18 роки ми виробимо продукції і послуг кінцевих на один трильйон більше ніж це було за попередній період. Мова йде про те, що у нас знижується кількість безробітних", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Система електронних торгів для малої приватизації теж запрацювала. Вже провели 203 аукціони, в середньому активи вдалося продати вдвічі дорожче стартової ціни. А це означає, що на всіх цих об'єктах будуть створені нові робочі місця. Завдяки перевіркам щодо детінізації зарплат додатково уклали 47 тисяч договорів між роботодавцями та працівниками. Загалом, за словами прем'єра, суттєві зміни відбуваються у більшості сфер, у тому числі і фіскальній.
"Щоденно, до того, як ми розпочали посилену боротьбу з контрабандою - ми отримували 1 млрд 338 млн в день, в державний бюджет, а зараз в день, показник виріс до 1 мільярда 757 мільйонів в день", - повідомив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
Володимир Гройсман запевнив, що Україна забезпечена паливом на поточний сезон. І, що найголовніше, ціна на газ до кінця опалювального сезону - не підвищуватиметься. А програма субсидій захистить усіх, кому потрібна буде допомога.
"Я чув, що зараз починають говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде! Крапка! І це обов'язково. І це рішення - є абсолютно твердим", - наголосив Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.
Водночас міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що з грудня тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости на 16%.
"Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду. Там по процедурі це більш тривалий час і там наскільки я знаю по законодавству це може бути не раніше 1 грудня. Враховуючи те, що приблизно 70 % тарифів на тепло і гарячу воду - це тарифи на газ, за попередніми моїми підрахунками - я прошу щоб ви це не давали, як офіційну інформацію, - за моїми підрахунками це може бути 16%", - заявив Андрій Рева, міністр соціальної політики України.
Володимир Гройсман також зазначив, що важливо ухвалити реалістичний і правдивий держбюджет на наступний рік. Прем'єр сподівається, що до 1 грудня Україна усе ж отримає збалансований кошторис.
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