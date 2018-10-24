У Рівному масово гинуть голуби. Мертвих пернатих знаходять у парках, скверах та біля житлових будинків. Особливо багато поблизу водойм. Що це - інфекція чи людський злочин? - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Це парк в одному з мікрорайонів Рівного. Кілька днів тому на березі озера люди побачили мертвих птахів - десятки голубів.

"Дивіться, птахи зараз п'ють водичку. Так і які вони потім будуть? Які? Ужас. Ая-яй. Дивіться, куча тварин здихає".

Рівнянка Ольга мешкає поблизу парку "Хімік". Тут часто гуляє з онукою. Жінка розповідає, такого мору птахів за все життя не бачила. Картиною - приголомшена. Скаржиться, озеро вже давно ніхто не чистив. Вода стала каламутною і смердить. Голуби її п'ють і відразу ж падають поряд. Люди припускають - водойму хтось отруїв.

"Не було, це точно хтось линув у воду, щось пустили якусь гадость", - говорить Ольга, жителька Рівного.

У комунальному господарстві, яке опікується парком, пояснили - раніше озеро орендували підприємці, а хто тепер за нього відповідає - невідомо.

"Я не знаю, хто за цей ставок відповідає. Справа в тому, що таблички поставили "Не можна купатися, рибу ловити". Тут орендатори були. Ті, що тут прокат човнів роблять, то вони часом витягували водорості. Зараз вони закрилися", - говорить Олександр, працівник Рівненського міського тресту зеленого господарства.

Ситуацію з голубами жителі міста активно обговорюють у соцмережах, бо так триває вже понад тиждень - загиблих птахів бачили і на березі річки Устя, і біля житлових будинків.

"Біля себе, біля дому бачила, ну один голуб, там два якісь лежали на дорозі", - розповіла Катерина, жителька Рівного.

Після розголосу в соцмережах - мертвих птахів таки прибрали. Утім, що саме викликало масову загибель - вірус, людська недбалість чи злочин - ще не встановили. Як і точної їхньої кількості.

"Було відібрано три трупи загиблих птахів, які були ще в більш-менш достатньому стані, і які ще можна було дослідити. І направили на дослідження, щоб виключити хворобу Ньюкасла, пташиний грип, отруєння і паразитарні захворювання", - повідомив Володимир Вільховий, начальник Державної лікарні ветеринарної медицини Рівного.

Результати експертиз фахівці обіцяють оприлюднити до кінця тижня. І заспокоюють - ситуація із загибеллю птахів у Рівному контрольована. Та все ж радять не наближатися до озера.