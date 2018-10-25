Под Хмельницким произошло жуткое ДТП, пострадали пять человек [ Редактировать ]
Вблизи Хмельницкого, утром 24 октября, грузовик столкнулся с легковым авто, в результате чего пострадали пять человек.Об этом сообщили в областной полиции.
Авария произошла на автодороге М-12 сообщением "Хмельницкий-Винница" близ села Давыдковцы.
Водитель грузовика МАЗ не учел дорожной обстановки, не предоставил преимущества в движении автомобилю Volkswagen Sharan, который двигался по главной дороге, вследствие чего произошло столкновение.
В результате ДТП пострадали водитель и 4 пассажира автомобиля Volkswagen Sharan, их доставили в Хмельницкую областную клиническую больницу. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, что 20 октября в жутком ДТП погибла звезда "Дизель шоу".
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