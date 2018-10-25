ДТП на Хмельниччині: правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок

Скандальна аварія на Хмельниччині. У Шепетівці правоохоронець збив на "зебрі" двох жінок. Нині за життя однієї з них борються лікарі. А рідні побоюються, що винуватець ДТП уникне відповідальності. Чому? - усі подробиці з'ясовували наші кореспонденти