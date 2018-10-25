"Барселона" - "Интер": результаты матча Лиги чемпионов [ Редактировать ]
24 октября прошел третий тур группового этапа Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером".
"Барселона" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Интер" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.
Хозяева открыли счет на исходе первого получаса игры, когда Рафинья после передачи Луиса Суареса в одно касание переправил мяч в сетку.
Гости не сумели организовать достойный ответ и могли пропустить в свои ворота второй не один мяч еще до того, как это случилось.
Окончательный результат на 83-й минуте установил Жорди Альба. Защитник получил пас от Ивана Ракитича, вырвался на ударную позицию и пробил точно в цель.
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