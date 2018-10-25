Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 октября, официальные курсы валют на уровне:

- 100 долларов США - 2 814,9402 (+6,3695);

- 100 евро - 3 213,1896 гривны (-17,7988).

Напомним, что, в свою очередь, курс криптовалюты упал.