Курс доллара в Украине резко вырос [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Национальный банк Украины установил на четверг, 25 октября, официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США - 2 814,9402 (+6,3695);
- 100 евро - 3 213,1896 гривны (-17,7988).
Напомним, что, в свою очередь, курс криптовалюты упал.
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