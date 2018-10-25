А поки закон ще не вступив у силу - Франція потерпає від пластику у воді. Кількість пляшок, які опиняються там через людську недбалість, сягає мільйона тонн на рік.

Учені наголошують - найбільше страждає флора і фауна на французько-італійській Рив'єрі. Там навіть створили фонд, який запрошує всіх охочих стати волонтерами та допомогти очистити воду від непотребу.