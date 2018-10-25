Тарифи на теплопостачання в деяких регіонах завищені, подекуди на 70 відсотків. Таку заяву зробила голова Нацкомісії з питань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко. Які аргументи на це у місцевих постачальників тепла - з'ясовували наші журналісти.

Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочався ще минулого тижня. Надія Когут з острахом чекає на платіжки. У неї - централізоване опалення. За однокімнатну квартиру в 30 квадратів жінка віддає майже всю пенсію.

"Коли були морози то 1300, навіть більше було. Це лиш саме опалення. А ще там є газ, вода це є дорого", - говорить Надія Когут, жителька Івано-Франківська.

Люди скаржаться - ціни на теплопостачання в місті захмарні. З минулої осені - підвищувалися двічі.

"Кажуть ще більша буде добавка, і за електрику. Я не знаю куди мені діватися. Я не знаю як люди виживають", - бідкається Ігор Білоган, житель Івано-Франківська.

У Нацкомісії з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг промоніторили тарифи на тепло і з'ясували - в деяких регіонах вони завищені аж на 70%. В Івано-Франківську - на 40%.

"У свій роботі ми керуємося тільки постановами національної комісії. Тобто тарифи на теплову енергію не встановлюються для нашого підприємства органами місцевого самоврядування", - запевняє Оксана Зварун, начальник відділу тарифної політики і планування ДМП "Івано-Франківськ Теплокомуненерго".

А от із приватною Станіславською теплоенергетичною компанією - справа інша.

"Якщо в Теплокомуненерго є альтернативні джерела енергії, тобто вони використовують не тільки природний газ, а використовують також тверде паливо. Тобто це є специфіка виробництва теплової енергії різними підприємствами", - стверджує Валентина Присяжнюк, заступник директора СТЕКу.

Мер Івано-Франківська на своїй сторінці у Facebook написав - підвищення тарифів було вимушеним кроком. Адже приватники відмовлялися розпочати опалювальний сезон і вимагали підняття ціни на 60 відсотків. Та зійшлися - на сорока.

У Кропивницькому так само - тепло в місто подають дві команії - комунальна і приватна. В останньої - менше клієнтів, а отже - тарифи вищі.

"Зросла вартість електричної енергії на 15%, вартість технічної води для технологічних потреб та водовідведення на 23%, оплата праці відповідно з соціальним захистом також збільшилася".

Висновки моніторингу НКРЕ в мерії вважають популістськими. І додають - якщо не будуть ухвалювати тарифи, запропоновані постачальниками, ті мають право звернутися до суду. Самі ж тепло-постачальні компанії зупинятися на таких розцінках - не збираються.

"У зв'язку з підвищенням ціни на газ, яку прийняв Уряд буквально днями, звичайно це вплине на наш тариф, ми почнемо оформлення тарифів в НКРЕ і винесемо це питання на корегування тарифу на виконком міської ради", - повідомив Олександр Чельник, директор КП "Теплоенергетик".

На скільки саме здорожчає тепло у Кропивницькому - поки що невідомо. Але місцеві енергетики вже прогнозують ймовірну вартість: понад 50 гривень за квадратний метр площі.