На сході поранено одного українського військового. Зафіксовано 7 обстрілів з боку російських окупантів.

Ворог атакував із мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під вогонь потрапили позиції армійців поблизу Гнутового, Катеринівки, Тарамчука. Запеклі бої точилися і неподалік хутора Вільного. З різних видів озброєння бойовики обстріляли його двічі за день.

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В районі міста Щастя, що на Луганщині активізувався ворог. Вогнем із автоматичних та станкових гранатометів бойовики намагаються прикрити застосування потужнішої зброї - мінометів. Іноді такі обстріли тривають по кілька годин.

На позиціях наших армійців - побувала Ірина Баглай.

Місто Щастя. Звідси трохи більш як 10 кілометрів - і вже окупований Луганськ. Понад рік - тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою.

"Останніх три дні пішло загострення", - говорить Володимир Шведюк, командир підрозділу ЗСУ.

Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції. Як раптом пролунали два постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого - в живіт.

"Мені повідомили, що був обстріл і є поранені. Я за сумку - і побігла на допомогу", - розповідає Вікторія, військовий медик підрозділу ЗСУ.

Всупереч законам війни та міжнародним нормам, бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати.

"Під час евакуації на під'їзді медичної машини обстріли продовжувались, але неприцільні, навмання", - розповідає Євген, військовослужбовець ЗСУ.

Несподівану стрілянину - в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів.

"Це можна судити по характеру поранень і по характеру пострілів. По характеру поранень - це десь 7,62 і постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпери", - говорить Володимир Шведюк, командир підрозділу ЗСУ.

Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в тригодинний бій. Найманці атакували позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 3 сотень гранат, приглушуючи виходи 15 мін.

"Під час розриву гранати з АГС, вони робили постріл мінометами - щоб пригасити виходи мінометів, щоб замаскувати позиції мінометів", - розповідає Євген, командир підрозділу ЗСУ.

Цього разу бійців не зачепило.

Били бойовики з району Веселої гори, з трьох мінометів, які добре приховує ландшафт. Піхотинці дали відсіч, і кажуть - до можливих проривів готові.

"У нас есть опытные гранатометчики с большим опытом, и есть запас "гостинцев". Любая вражеская техника будет остановлена", - наголосив Владислав, військовослужбовець ЗСУ.