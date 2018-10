24 октября в международном аэропорту Майами, США, из пассажирского самолета American Air эвакуировали всех пассажиров.

Лайнер должен был вылететь в Мехико. Полицейские прибыли в аэропорт из-за возможной угрозы безопасности, связанной с самолетом, сообщает пресс-служба аэропорта в Twitter.

Вскоре в компании American Airlines Group заявили, что угроза безопасности была "необоснованная". Позже в аэропорту Майами доложили, что "все чисто", и пассажиры вернулись на борт самолета.

.@MiamiDadePD is investigating a security concern related to @AmericanAir flight #257 that was bound for Mexico City. The passengers on that flight have been evacuated from the aircraft.

— Miami Int'l Airport (@iflymia) 25 октября 2018 г.

Ранее пьяный турист устроил дебош в аэропорту Харькова.