На Донбассе обстреляли 10 населенных пунктов [ Редактировать ]
24 октября боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом они дважды применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения.
Мины 120-го калибра упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении, сообщает пресс-служба Операции Объединенных (ООС) сил в Facebook.
Огонь велся боевиками из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Вольный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное.
С начала суток 25 октября боевики обстреляли позиции ООС в районах Авдеевки, Красногоровки и Гнутово. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
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