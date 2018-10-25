На Донбасі бойовики зменшили інтенсивність обстрілів

Один військовий загинув напередодні на Донбасі. Дев'ять ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену мінськими угодами. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували укріплення армійців біля Водяного та Павлополя