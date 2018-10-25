Як стало відомо, тільки після коригування тарифів на опалення Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України. Вона передбачає виділення майже 4 мільярдів доларів.

Ці гроші потрібні Україні для обслуговування зовнішнього боргу, який на сьогодні становить понад 75 мільярдів доларів.