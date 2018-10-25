Чим заплатять українці за черговий транш МВФ? [ Редактировать ]
Як стало відомо, тільки після коригування тарифів на опалення Міжнародний валютний фонд готовий затвердити нову програму кредитування для України. Вона передбачає виділення майже 4 мільярдів доларів.
Ці гроші потрібні Україні для обслуговування зовнішнього боргу, який на сьогодні становить понад 75 мільярдів доларів.
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