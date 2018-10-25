Над Ічнею відкрили повітряний простір [ Редактировать ]
Пожежу на артскладах під Ічнею ліквідовано. Про це напередодні увечері повідомили в ДСНС.
Сьогодні о третій ночі над військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Також відновили рух автомобілів прилеглими автошляхами і графік потягів. Із наступного понеділка діти повернуться до навчання в школах.
Нагадаю, вибухи на складах Міноборони на Чернігівщині сталися 9 жовтня. Пожежа тривала кілька днів. Ніхто не постраждав. Із довколишніх населених пунктів евакуювали 19 тисяч людей.
Основною причиною детонації боєприпасів - силовики назвали диверсію.
по теме
Вибух арсеналу у Ічні: тисячі осель залишилися без газопостачання
Рятувальники очистили від вибухонебезпечних предметів 21 населений пункт. Досі без газопостачання лишаються понад 3,5 тисячі помешкань у 8 селах
Взрывы в Ичне: как власти организовали эвакуацию, и какие выводы надо сделать после ЧП на арсенале?
Правительство и местные власти сработали очень эффективно - быстро увезли людей с опасной территории. Но теперь задача куда серьезнее - так же быстро - до холодов - помочь всем, чьи дома разрушены или повреждены. Как сейчас выглядят села и поселки после арт-канонады в Ичне?
Пожежу на військових складах під Ічнею ліквідовано
На ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи, але місцевих жителів це не лякає, і вони, оминаючи блокпости, повертаються додому
Поблизу Ічні вибухнули військові склади: почалася евакуація мешканців
Рятувальники, поліція та військові розгорнули оперативний штаб з ліквідації надзвичайної події і вже почали евакуйовувати людей
До ліквідації пожежі у Ічні долучили авіацію
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на військових складах поблизу Ічні на Чернігівщині - з літаків скидають воду, залучили пожежний потяг