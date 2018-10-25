Пожежу на артскладах під Ічнею ліквідовано. Про це напередодні увечері повідомили в ДСНС.

Сьогодні о третій ночі над військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Також відновили рух автомобілів прилеглими автошляхами і графік потягів. Із наступного понеділка діти повернуться до навчання в школах.

Нагадаю, вибухи на складах Міноборони на Чернігівщині сталися 9 жовтня. Пожежа тривала кілька днів. Ніхто не постраждав. Із довколишніх населених пунктів евакуювали 19 тисяч людей.

Основною причиною детонації боєприпасів - силовики назвали диверсію.