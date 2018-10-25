На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. З різних видів зброї атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне.
Внаслідок обстрілів один український військовий - поранений.
Тричі починалися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Підрозділи Об'єднаних сил адекватно і гідно відповідали ворогам.
За даними розвідки, за добу знищено трьох окупантів.
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