У Харкові вчителі познущалися зі школярки [ Редактировать ]
В одній зі шкіл Харкова вчителі прилюдно принизили шестикласницю, батьки якої не здають гроші на так звані "шкільні потреби". А однокласники знімали знущання на телефони.
Чим закінчилася історія - Світлана Шекера розповість.
Учениця 6-Б Діана Андронова розповідає - у п'ятницю, на останньому уроці, класний керівник занесла величезний торт. Це був сюрприз до закінчення чверті. Вчителька розрізала торт, а голова батьківського комітету Наталя Толяренко розливала сік.
"И когда очередь дошла до меня, она сказала - я не могу тебе налить, потому что тебе торт не положен, потому что твои родители не сдавали деньги на сладкий стол", - розповідає Діана Андронова, учениця 6-Б класу.
Піти додому дівчинці також не дозволили. Змусили сидіти й дивитися, як інші їдять торт.
"Я заплакала. Мальчики с моего ряда, кто сидел ближе ко мне, те начали меня снимать. А те, которые были на других рядах, они начали смеяться", - говорить Діана Андронова, учениця 6-Б класу.
Мама Діани розповідає - в неї грошей саме на цей стіл ніхто не просив. А на так звані "шкільні потреби" батьки не здають принципово.
"50 грн только за "сладкий стол". Каждый месяц. Нас 32 человека, и 1600 в месяц, я думаю, приличная сумма", - розповідає Тетяна Блінова, мати Діани.
Обурені батьки написали заяву в управління освіти. Та розголосу цей випадок набув через ось цей пост у групі "Батьки SOS". Вчитель інформатики цієї школи пропонував обговорити - як "розрулити" ситуацію із обуреною мамою. Після цього - у школі скликали термінові батьківські збори.
Голова батьківського комітету Наталя Толяренко перед батьками Діани вибачається.
"Я, как мама прошу прощения у родителей Дианы. Я поступила, может быть, не толерантно", - говорить Наталя Толяренко, голова батьківського комітету.
Батьки Діани обурюються - чому у фінансові розбірки залучили дитину.
"А вот скажите, пожалуйста. Вы можете эти вопросы не решать с ребенком? И не говорить ему, а позвонить родителям. - А я что я должна детям отвечать, скажите, пожалуйста. - Позвоните, пожалуйста родителям. Но вы же не звоните мне!"
Керівництво школи запевняє - у момент, коли голова батьківського комітету принижувала дівчинку, класний керівник вийшла з кабінету.
"Если бы она была и присутствовала там, я думаю, что такой бы ситуации не было", - стверджує Світлана Кузьменко, заступник директора школи №151 м. Харків.
Втім, пізніше з'ясувалося, що мама з батьківського комітету, теж учитель. Має й інше місце роботи - викладач педагогічного вузу, доцент.
"Выговор обязательно директору, который допустила. Классный руководитель - это уже наша компетенция, ей объявлен выговор, и она отстранена от классного руководства", - запевняє Тетяна Пилаєва, начальник Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міськради.
Після батьківських зборів клас поділився на два табори. Тих, хто підтримує Діану, і тих, хто вважає, що правда на боці вчителів. Деякі навіть надсилають на телефони родини образливі повідомлення.
Та є й інші приклади. Сьогодні на репетицію театрального гуртка небайдужі харків'яни принесли Діані торт із написом "Вір у себе, добро завжди перемагає". Дівчина розрізала й поділила його на всіх.
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