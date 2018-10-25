Другий "караван мігрантів" із центральної Америки прямує до США.

Близько тисячі людей пішки йдуть з Гватемали до Мексики. Перша 10-тисячна колона вже майже досягла своєї мети. Однак президент США Дональд Трамп наголосив: нізащо не пустить цих людей до Сполучених Штатів і погрожує закрити кордон з Мексикою. Він також звинуватив владу Сальвадору, Гватемали та Гондурасу в потуранні нелегалам та пообіцяв скоротити фінансову допомогу цим країнам.