Трамп звинуватив країни "третього світу" у потуранні нелегалам [ Редактировать ]
Другий "караван мігрантів" із центральної Америки прямує до США.
Близько тисячі людей пішки йдуть з Гватемали до Мексики. Перша 10-тисячна колона вже майже досягла своєї мети. Однак президент США Дональд Трамп наголосив: нізащо не пустить цих людей до Сполучених Штатів і погрожує закрити кордон з Мексикою. Він також звинуватив владу Сальвадору, Гватемали та Гондурасу в потуранні нелегалам та пообіцяв скоротити фінансову допомогу цим країнам.
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