Бомба для політика: експерти проаналізували конструкцію вибухового механізму [ Редактировать ]
Бомби, які напередодні наді слали кільком американським політикам-демократам і в офіс СNN - виявилися справжніми.
За повідомленням поліції, їхня конструкція доволі примітивна - трубки, начинені металевими деталями із вибуховим механізмом. Бомби призначалися екс-президентові Бараку Обамі, подружжю Клінтон та колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру.
Раніше вибуховий пристрій виявили в пошті мільярдера і філантропа Джорджа Сороса. Інформація про таке саме відправлення для Дональда Трампа - не підтвердилася.
У Білому Домі пообіцяли покарати тих, хто розіслав пакунки з бомбами.
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