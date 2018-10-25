Бомби, які напередодні наді слали кільком американським політикам-демократам і в офіс СNN - виявилися справжніми.

За повідомленням поліції, їхня конструкція доволі примітивна - трубки, начинені металевими деталями із вибуховим механізмом. Бомби призначалися екс-президентові Бараку Обамі, подружжю Клінтон та колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру.

Раніше вибуховий пристрій виявили в пошті мільярдера і філантропа Джорджа Сороса. Інформація про таке саме відправлення для Дональда Трампа - не підтвердилася.

У Білому Домі пообіцяли покарати тих, хто розіслав пакунки з бомбами.