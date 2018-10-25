Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассылка посылок с бомбами известным политикам в США имеет политические мотивы.

По его словам, к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами, передает CNN.

"Я считаю, что это предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам. У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были. Это то, что делает Америку Америкой", - сказал губернатор.

Он призвал показывать свои политические различия цивилизованно и избегать агрессии и гнева.

В то же время мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал рассылку посылок со взрывными устройствами терактом.

"Это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони и миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами, в том числе и к Белому дому, призвал американский народ к объединению.