Рассылка бомб в США: политики заявили о мотивах преступников [ Редактировать ]
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что рассылка посылок с бомбами известным политикам в США имеет политические мотивы.
По его словам, к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами, передает CNN.
"Я считаю, что это предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам. У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были. Это то, что делает Америку Америкой", - сказал губернатор.
Он призвал показывать свои политические различия цивилизованно и избегать агрессии и гнева.
В то же время мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал рассылку посылок со взрывными устройствами терактом.
"Это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он.
Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони и миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами, в том числе и к Белому дому, призвал американский народ к объединению.
по теме
Посланные политикам США бомбы были набиты стеклом (фото)
Бомбы, отправленные почтой представителям демократической партии США и в офис CNN, были начинены порошком и осколками стекла
Джоржа Сороса попытались взорвать бомбой
В почтовый ящик известного финансиста Джорджа Сороса подложили самодельную бомбу
У Вашингтоні затримали організатора теракту
Чоловік планував підірватися в центрі американської столиці у день проміжних виборів до Конгресу
Бомба для політика: експерти проаналізували конструкцію вибухового механізму
Бомби призначалися екс-президентові Бараку Обамі, подружжю Клінтон та колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру
У Нью-Йорку відкрили інтерактивний музей піци
Коли у Європі зникне пластиковий посуд, чому Меґан Маркл знадобилась евакуація, і навіщо американці створюють "Титанік-2"? - про це та інше - у нашому огляді