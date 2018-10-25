Мігранти штурмували кордон між Боснією і Хорватією [ Редактировать ]
Мігранти штурмували кордон між Боснією і Хорватією. Кілька десятків вихідців із Близького Сходу намагалися прорватися крізь оточення поліції.
Люди вимагали пустити їх до Євросоюзу. Казали, що бояться замерзнути у своїх наметових таборах, чекаючи дозволу на в'їзд.
У сутичках постраждали щонайменше троє нелегалів. Щоб вгамувати розлючений натовп, боснійська влада викликала спец призначенців.
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