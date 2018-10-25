Цифрове мистецтво. У США на аукціоні Christie's уперше виставили картину, створену за комп'ютерним алгоритмом. Автори просканували та обробили 15 тисяч класичних портретів 14-20-го століть.

Їхнє полотно, запевняють, не повторює жодного - лише взяло найтиповіші риси.

Стартова ціна лоту 10 тисяч доларів. Тим часом критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва, та як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу.