Украинский спортсмен Юрий Дмитренко завоевал серебренную медаль по метанию диска на "Играх непокоренных" в Сиднее.

"Поздравляем Юрия Дмитренко! Второе место по метанию диска и общий результат - 36,65", - говорится на странице украинской сборной в Facebook.

Юрий Дмитренко - ветеран АТО, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях в 2014-2016 годах. Примечательно, что 24 октября министр обороны Украины Степан Полторак присвоил ему воинское звание лейтенанта.

24 октября на "Играх непокоренных" Евгений Олексенко завоевал серебряную медаль по пауэрлифтингу.

23 октября украинец Александр Гавриленко получил третью золотую медаль для украинской сборной.

Первые золотые медали получили Александр Белобоков и Сергей Ильчицький.

21 октября, в первый день соревнований, украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке.