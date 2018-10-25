В Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что Украина движется в правильном направлении и реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут ее к экономическому успеху.

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться", - сказал представитель фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает пресс-служба МВФ.

Он отметил структурные реформы, которые были начаты в 2014 году, включая реформы финансового и энергетического секторов и создание институтов по борьбе с коррупцией и обратил внимание на важность продолжения этих реформ для укрепления экономики и привлечения необходимых инвестиций.

"Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении", - подчеркнул он.

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