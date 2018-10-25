В Киеве произошло жуткое ДТП из-за собаки [ Редактировать ]
В Киеве на проспекте Правды произошло ДТП с участием двух автомобилей . Volkswagen влетел в Lanos из-за запрыгнувшей на руль собаки, сообщает "Информатор".
Фото: "Информатор"
Водитель Lanos рассказал, что он вместе со своей супругой двигались в сторону проспекта Порика. Возле перекрестка в его машину со встречной полосы влетел Volkswagen Caddy. В результате столкновения, сидевшая в Daewoo женщина ударилась головой о лобовое стекло.
Водитель Volkswagen свой внезапный маневр объяснил тем, что во время движения на руль ему запрыгнула собака, которая в это время находилась в салоне. От удара у Lanos пострадала задняя левая сторона. А женщину госпитализировали с травмой головы. У Volkswagen повреждена передняя левая сторона, и вывернуто колесо.
Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором пострадали десятки машин.
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