В Киеве на проспекте Правды произошло ДТП с участием двух автомобилей . Volkswagen влетел в Lanos из-за запрыгнувшей на руль собаки, сообщает "Информатор".

Фото: "Информатор"

Водитель Lanos рассказал, что он вместе со своей супругой двигались в сторону проспекта Порика. Возле перекрестка в его машину со встречной полосы влетел Volkswagen Caddy. В результате столкновения, сидевшая в Daewoo женщина ударилась головой о лобовое стекло.

Водитель Volkswagen свой внезапный маневр объяснил тем, что во время движения на руль ему запрыгнула собака, которая в это время находилась в салоне. От удара у Lanos пострадала задняя левая сторона. А женщину госпитализировали с травмой головы. У Volkswagen повреждена передняя левая сторона, и вывернуто колесо.

Ранее в Киеве произошло масштабное ДТП, в котором пострадали десятки машин.